Москва больше не гарант безопасности Армении - Пашинян

БАКУ/Trend/ - Чтобы иметь постоянное и вечное государство, Армения должна сначала сделать очень серьезные шаги и приложить все усилия для улучшения отношений с соседями.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью американскому изданию "Politico".

Н.Пашинян подчеркнул, что стратегия Армении в данной ситуации должна сводиться к попыткам максимально снизить свою зависимость от других. Армения больше не может рассчитывать на Москву, как на гаранта собственной безопасности.

"В Ереване растет обеспокоенность по поводу того, готовы ли солдаты Путина защищать мир на Кавказе или нет", - добавил Пашинян.

Говоря о том, что зависимость от бывшего союзника - России должна быть преодолена, Пашинян также признал, что западным странам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут предложить Армении всестороннюю поддержку, в которой она нуждается.