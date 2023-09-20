Азербайджан в очередной раз доказал, что является диктующей условия стороной - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Армении и незаконных вооруженных формированиях в Карабахе. После Второй Карабахской войны Армения продолжала грубо нарушать положения заявления от 10 ноября и не выполняла взятые на себя обязательств. Азербайджан предложил Армении мир, а Армения продолжила свои провокации.

Об этом в среду сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что нельзя игнорировать причины, побудившие Азербайджан к проведению антитеррористических мероприятий. После окончания войны Азербайджан начал восстановление освобожденных от оккупации территорий. Страна предпринимает все шаги, чтобы обеспечить достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края, но Армения и формирования ее армии в Карабахе, прибегая ко всем средствам, продолжали представлять угрозу для наших граждан. Сепаратисты, проведя так называемые "президентские выборы", переполнили чашу терпения Азербайджана.

"После Второй Карабахской войны десятки наших граждан стали жертвами мин, последний случай - гибель шестерых наших граждан в результате подрыва на мине, заложенной армянскими диверсионными группами, это террористический акт против граждан Азербайджана. Согласно всем международным правилам, Азербайджан мог провести антитеррористические мероприятия на своей территории, и справедливо начал эти мероприятия. К сожалению, армянская сторона не оставила Азербайджану другого выбора. Азербайджан неоднократно заявлял, что армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе должны быть разоружены. Однако этого не произошло, а вместо этого эти группы прибегли к очередной провокации против Азербайджана, и еще шестеро наших граждан стали шехидами. Все это обусловило необходимость начала антитеррористических мероприятий", - сказал Гараев.

Он добавил, что азербайджанская армия провела антитеррористические мероприятия с высоким профессионализмом и точностью. "Профессиональная азербайджанская армия была нацелена лишь на легитимные военные объекты. По кадрам, опубликованным министерством обороны Азербайджана, ясно, что Азербайджан не открывал огонь по гражданским лицам, гражданским машинам и объектам. Армянская сторона старалась расположить свои военные машины и огневые средства там, где находились гражданские лица. Она знала, что Азербайджан не будет стрелять по гражданским лицам и пыталась злоупотребить этим", - сказал Гараев.

Он отметил, что антитеррористические мероприятия, которые длились один день, достигли своей цели. «Вооруженные подразделения армянской армии сдались и подняли белый флаг. Достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера на условиях, определенных Азербайджаном, а именно: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются; параллельно сдаются все боеприпасы и тяжелая техника; реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом. Это очередная историческая победа азербайджанской армии. Азербайджан сделал то, что хотел, принудил принять свои условия. Наше государство в очередной раз доказало, что Азербайджан - сторона, диктующая условия»,- добавил Гараев.

Он также коснулся военных преступлений вооруженных формирований армянской армии.

"Как и во время Второй Карабахской войны, на этот раз армяне также обстреливали дома мирных жителей. Обстрел города Шуша свидетельствует об их истинной сущности. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 1 мирный житель. Обстрел культурной столицы Азербайджана - показатель их дикости и варварства. Ненависть к азербайджанцам, нашим историческим городам и памятникам, ненависть к тому, что мы делаем - показатель их сущности», - отметил Гараев.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, незаконные армянские вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются, формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования распускаются.