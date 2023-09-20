Азербайджанская армия провела антитеррористические мероприятия с высоким профессионализмом и точностью - Юджель Карауз (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия с высоким профессионализмом и точностью провела антитеррористические мероприятия против армянских террористов на своих суверенных территориях.

Об этом в среду в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал бывший военный атташе Турции в Азербайджане генерал запаса Юджель Карауз.

По его словам, целью являлись только террористы, никакого вреда гражданским лицам нанесено не было.

"Всего за один день армянские террористы были вынуждены сдаться. Это очень большое достижение и очередная историческая победа Азербайджана во главе с Президентом, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым", - сказал Карауз.

Он добавил, что проведение Азербайджаном антитеррористических мероприятий на своей территории соответствует международному законодательству.

"Азербайджан борется с терроризмом, используя свое суверенное и конституционное право. Молясь за братский Азербайджан, желаю ему успехов в этом справедливом деле", - сказал Карауз.

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