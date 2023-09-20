Президент Ильхам Алиев: Я поставил перед нашими воинскими формированиям серьезную задачу по защите мирного населения в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Мы добились этого, используя высокоточное оружие, и в то же время гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил. В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру», - отметил глава государства, подчеркнув, что профессионализм и технические возможности нашей армии позволили нам с честью выполнить эту задачу.