Президент Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром нам сообщили, что наши условия приняты. Кроме того, представители армянской общины, проживающие в Карабахе, которые несколько месяцев отказывались встречаться с нашими представителями, готовы встретиться с нами в указанном нами месте - в городе Евлах.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Говоря об условиях Азербайджана по прекращению антитеррористических мероприятий, глава государства отметил: «Мой ответ был таков, что Азербайджан, как всегда, верен своему слову. Это знают и наши друзья, и враги. Наше слово так же ценно, как и наша подпись, и если наши условия, конечно, будут приняты, наши мероприятия, военные мероприятия будут прекращены, и сегодня в 13:00 было объявлено о прекращении огня. К сожалению, противоположная сторона не полностью соблюдала режим прекращения огня. Даже после объявления прекращения огня наши позиции попали под обстрел. Тем не менее, в принципе, наши условия были полностью приняты».