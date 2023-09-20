Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 сентября 2023 года в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусеином Брахимом Таха.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, вопросы подготовки к саммиту организации, который состоится в конце текущего года в Гамбии, а также текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил тесное сотрудничество Азербайджана с ОИС с вступления страны в организацию и с благодарностью напомнил, что ОИС всегда занимала справедливую позицию в отношении территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Было отмечено, что в этом направлении заслуживает одобрения, в частности, осуждение ОИС незаконной деятельности под названием "выборы", осуществленной режимом, который был создан Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.

Отмечено, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) были приняты практические меры по развитию связей между ДН и ОИС.

Министр также подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.