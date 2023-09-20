Президент Ильхам Алиев: Были начаты антитеррористические мероприятия локального характера и всего за один день все стоящие задачи были выполнены

БАКУ/Trend/ - Были начаты антитеррористические мероприятия локального характера и всего за один день все стоящие задачи были выполнены.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Как вы знаете, вчера утром в результате террористического акта, совершенного армянскими вооруженными формированиями, 6 граждан Азербайджана, в том числе двое гражданских лиц, стали жертвами минного террора. Армения не первый раз совершает теракты против Азербайджана. После завершения Второй Карабахской войны по сегодняшний день более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора или получили тяжелые ранения.

Вчерашний теракт стал событием из этой категории. После Второй Карабахской войны до установления погранично-пропускного пункта «Лачин», мины были незаконно завезены из Армении в Карабахский регион Азербайджана и установлены в различных местах. Некоторое время назад обнаруженные Вооруженными силами Азербайджана мины были продемонстрированы представителям российского миротворческого контингента и Российско-турецкого мониторингового центра, от которых было потребовано принять серьезные меры. Эти мины были произведены в Армении в 2021 году. То есть это еще раз показывает, что эти мины были целенаправленно завезены после Второй Карабахской войны для совершения терактов против Азербайджана.

Азербайджан, немедленно предприняв необходимые шаги, заслуженно наказал врага. Были начаты антитеррористические мероприятия локального характера и всего за один день все стоящие задачи были выполнены. Террористы были наказаны, и Армении еще раз было продемонстрировано, что на любую их провокацию будет дан достойный ответ.

В результате начавшихся вчера около 13:00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Должен отметить, что в результате антитеррористических мероприятий наши военные продемонстрировали большой героизм, отвагу и профессионализм. В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводимых противником на протяжении многих лет в результате масштабных инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на возвышенностях и в выгодных местах, наши военные, как я еще раз отмечаю, проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов. Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника»,- сказал глава государства.