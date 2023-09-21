Для заключения мирного договора между Баку и Ереваном есть все предпосылки - Кремль

БАКУ /Trend/ - Есть все предпосылки для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия надеется на устойчивое прекращение огня в Карабахе и возможность возвращения эвакуированных мирных жителей.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что конкретики относительно открытия транспортных коридоров в регионе Южного Кавказа пока нет.

Песков также сообщил, что ведется расследование гибели российских миротворцев в Карабахе.

Отметим, что антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные Азербайджанской армией в Карабахе, привели к капитуляции сепаратистов. Учитывая обращение представителей армянских жителей Карабаха через российский миротворческий контингент, была достигнута договоренность о полном прекращении огня, и антитеррористические мероприятия локального характера были приостановлены 20 сентября 2023 года в 13:00. По предложению Администрации президента Азербайджанской Республики, встреча с представителями армянских жителей Карабаха была назначена на 21 сентября 2023 года в Евлахе.

На встрече в Евлахе обсуждались вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Напомним, что в соответствии с достигнутым соглашением, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника.

Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.