Омбудсмен Азербайджана встретилась с советником Верховного комиссариата ООН

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла главного советника Верховного комиссариата по правам человека ООН на Южном Кавказе Владимира Школьникова.

Как сообщили Trend в аппарате омбудсмена, в ходе встречи омбудсмен подробно проинформировала о проделанной работе и проводимых реформах в области защиты прав и свобод человека. Она отметила большое значение, придаваемое сотрудничеству и обмену опытом с международными правозащитными структурами и омбудсменами зарубежных стран.

Также омбудсмен проинформировала о вооруженных провокациях армян против Азербайджана и антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном с целью предотвращения преступных действий, создающих угрозу миру и безопасности в регионе. Она рассказала о минном терроре Армении на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, отметив, что жертвами минных инцидентов на сегодняшний день стали более 300 гражданских лиц и военнослужащих. Омбудсмен отметила, что, несмотря на неоднократные призывы, Армения до сих пор не предоставила Азербайджану достоверные карты минных полей. Она довела до внимания, что мины создают препятствия выполнению восстановительных и строительных работ, реализации инфраструктурных проектов в регионе, замедляют процесс возвращения на родные земли сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия между ООН и институтом омбудсмена Азербайджана.

Отметим, что антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные азербайджанской армией в Карабахе, привели к капитуляции сепаратистов. Учитывая обращение представителей армянских жителей Карабаха через российский миротворческий контингент, была достигнута договоренность о полном прекращении огня, и антитеррористические мероприятия локального характера были приостановлены 20 сентября 2023 года в 13:00. По предложению Администрации Президента Азербайджанской Республики, встреча с представителями армянских жителей Карабаха была назначена на 21 сентября 2023 года в Евлахе. На встрече в Евлахе обсуждались вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Напомним, что в соответствии с достигнутым соглашением, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.