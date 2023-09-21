Азербайджанский народ еще больше сплотился вокруг своего государства и армии - очередная историческая победа и посты радости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан положил конец 30-летней армянской оккупации своих земель, завоевав историческую победу, которая внесла очень важные изменения в геополитическую карту Южного Кавказа. К череде побед Азербайджана, одержанных за прошедший после 44-дневной войны период, добавилась еще одна историческая победа.

С целью обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения и предотвращения широкомасштабных провокаций, совершаемых армянскими сепаратистами в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода с азербайджанских территорий формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасного возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, безопасности гражданского персонала, привлеченного к участию в восстановительно-строительных работах, и военнослужащих 19-20 сентября азербайджанская армия провела в регионе антитеррористические мероприятия локального характера, уничтожив расположенные на передней линии и в глубине позиции и долговременные огневые точки незаконных воинских формирований вооруженных сил Армении в Карабахе, а также их боевые средства и объекты военного назначения, применив высокоточное оружие.

Формирования вооруженных сил Армении, стремившиеся закрепиться в зоне временного контроля российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана, обрести при поддержке международных проармянских сил легитимность на территории Азербайджана, вынуждены были поднять белый флаг перед лицом локальных антитеррористических мероприятий, которые с большим профессионализмом провела азербайджанская армия. Сепаратисты вынуждены были сдаться, приняв условия, выдвинутые главой азербайджанского государства. Вооруженные силы Азербайджана вынудили остатки сепаратистского режима согласиться с условиями Баку, уничтожив, как это было и во время 44-дневной войны, их военные объекты и военную инфраструктуру, не целясь в мирное население и гражданские объекты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористические мероприятия будут приостановлены, если сепаратисты сложат оружие, и так и произошло.

Встреча, состоявшаяся сегодня в Евлахе между представителями армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана и представителями центральной власти Азербайджана, войдет в историю как день похорон сепаратизма на берегу Куры. В месте проведения встречи был единственный флаг - Флаг Азербайджана. А это значит, что эти лица, представляющие армянских жителей на встрече под флагом Азербайджана, в рамках азербайджанского законодательства, согласны с условиями официального Баку. Тем самым скоро в Ханкенди и прилегающих к нему населенных пунктах (районы и села, где в течение трех лет временно дислоцируются российские миротворцы) уже будут проживать только граждане Азербайджана, славный азербайджанский флаг по прошествии 30 лет, наконец, будет развеваться и здесь.

Азербайджанский народ всесторонне поддерживал свое государство и армию как в 44-дневной войне, так и во время антитеррористических мероприятий, которые продлились 23 часа 43 минуты. Азербайджанский сегмент социальных сетей был полон различных постов в связи с восстановлением нашего суверенитета над Ханкенди и прилегающими территориями. Пользователи азербайджанского сегмента соцсетей, желающие выразить переполнявшую их радость, уделили особое внимание успешной политике Президента Ильхама Алиева и героизму нашей армии. По реакции людей в социальных сетях можно еще раз убедиться, что азербайджанский народ, который сплотился в единый кулак во время войны три года назад, сегодня сплочен вокруг своего государства и армии еще сильнее.