Очередной провал Макрона в Совбезе ООН: претензии Армении сняты с повестки дня

БАКУ/Trend/ - Только что завершилось так называемое экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Карабаху. Примечательно, что инициатором встречи в очередной раз выступила Франция – главный сторонник Армении на Западе.

Но даже Франция, будучи традиционным союзником Армении, не смогла в этом случае быть "полезным". И несмотря на чисто проармянское выступление министра иностранных дел Франции на заседании СБ ООН, французская сторона не добилась своей цели.

Франция, в частности в лице президента Эмманюэля Макрона, несмотря на свои «братские узы» с Арменией, не помогла своим союзникам. Причем это не первый случай. Так, в августе этого года Армения попыталась добиться рассмотрения на заседании ООН вопроса о якобы «блокаде» армянских жителей Карабаха. Кроме того, в декабре 2022 года Франция предприняла попытку поднять вопрос о так называемом «Лачинском коридоре».

На сегодняшнем заседании Франция вновь подняла тему так называемой «блокады». Однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Обсуждения на встрече показали, что вопросы, поднятые Арменией, не соответствуют формату Совета Безопасности, они там неуместны. Более того, многочисленные разговоры по телефону между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Макроном никоим образом не изменили ход ситуации. Эти вопросы следует решать на местах, непосредственно в конкретном контексте, и посредством двусторонних переговоров, не обращаясь к Совету Безопасности ООН.