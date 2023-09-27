Азербайджан назвал потери в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

БАКУ/Trend/- В ходе антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 511 военнослужащих получили ранения, передает в среду Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

«В результате успешных локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджанской Республики 19-20 сентября 2023 года, суверенитет Азербайджанской Республики был полностью восстановлен. В ходе локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Среди погибших военнослужащих 180 - сотрудники министерства обороны, 12 - сотрудники МВД. Один из шехидов – мирный житель. Личности 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз. В ходе локальных антитеррористических мероприятий 511 военнослужащих и 1 гражданское лицо получили ранения», - сказали в ведомстве.

Как отмечается, для скорейшего оказания помощи раненым работают профессиональные медицинские бригады высокого уровня и принимаются все необходимые медицинские меры.

"Желаем скорейшего выздоровления нашим раненым военнослужащим. Мы чтим светлую память всех наших военнослужащих, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, и выражаем глубочайшие соболезнования их семьям и родственникам. Да помилует Аллах всех наших шехидов", - говорится в сообщении министерства.

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