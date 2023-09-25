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Для представителей гражданского общества армянского происхождения могут быть организованы визиты в Баку и другие города Азербайджана

Политика Материалы 25 сентября 2023 17:50 (UTC +04:00)
Для представителей гражданского общества армянского происхождения могут быть организованы визиты в Баку и другие города Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 17:50)

БАКУ /Trend/ - Для представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, могут быть организованы визиты в Баку и другие города страны.

Об этом было сказано 25 сентября в городе Ходжалы на очередной встрече ответственного за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха, сообщает в понедельник Trend.

Было отмечено, что подобные инициативы важны с точки зрения создания диалоговой площадки гражданского общества, а также реализации мер по построению доверия.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.

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