Для представителей гражданского общества армянского происхождения могут быть организованы визиты в Баку и другие города Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Для представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, могут быть организованы визиты в Баку и другие города страны.

Об этом было сказано 25 сентября в городе Ходжалы на очередной встрече ответственного за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха, сообщает в понедельник Trend.

Было отмечено, что подобные инициативы важны с точки зрения создания диалоговой площадки гражданского общества, а также реализации мер по построению доверия.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.