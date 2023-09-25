Антитеррористические мероприятия проводились в очень сложных условиях - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - 24-часовые антитеррористические мероприятия однозначно вписаны золотыми буквами в победную летопись Азербайджана. Азербайджанская армия в очередной раз продемонстрировала всему миру свою мощь.

Об этом сказал Trend в понедельник ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Гараев отметил, что антитеррористические мероприятия, которые длились всего один день, проводились в очень сложных условиях, как и во время 44-дневной войны. После Второй Карабахской войны Армения не вывела свои вооруженные формирования из Карабаха, нарушив положения заявления от 10 ноября.

"На этой территории было большое количество боеприпасов и тяжелой техники. В период после войны армянские незаконные вооруженные формирования проводили здесь также фортификационные работы, формированиями ВС Армении было установлено здесь более 250 постов. В результате эти силы совершали на территории Азербайджана различные провокации, террористические акты, озвучивали жесткие заявления против Азербайджана. ВС Азербайджана в течение всего лишь одного дня дали им ответ", - сказал он.

Гараев добавил, что при этом недопущение потерь среди гражданского населения было одной из основных задач.

"Азербайджанская армия проявила к гражданским лицам внимание на высоком уровне. Недопущение потерь среди гражданского населения было одной из основных задач, поставленных перед азербайджанской армией. Подразделения вооруженных сил Армении, намеренно размещая оружие и боеприпасы на гражданских объектах, в зданиях, где проживает гражданское население, создали дополнительные трудности для Вооруженных сил Азербайджана. Неблагоприятные погодные условия также особо осложнили условия, в которых проводились антитеррористические мероприятия. Несмотря на все это, азербайджанские военнослужащие достойно справились с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм", - сказал он.

Гараев добавил, что каждый шехид - это тяжелая утрата, большая трагедия для семей, для общества в целом. "Наш народ гордится своими шехидами. Проявив большой героизм, они уничтожили последние укрепления сепаратистов в Карабахе. Мы гордимся всеми нашими шехидами! Да упокоит Аллах их души!" - сказал он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Армянские сепаратисты сдались, подняв белый флаг. Согласно условиям Азербайджана формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно сдаются все боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация указанных процессов с российским миротворческим контингентом.