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Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)

Политика Материалы 27 сентября 2023 18:28 (UTC +04:00)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Наше видение будущего основано на мирном подходе.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе мероприятия по почтению памяти и донорской акции, состоявшихся в министерстве иностранных дел и посвященных 27 сентября - Дню Памяти.

В мероприятии по почтению памяти приняли участие руководство и сотрудники министерства иностранных дел, члены семей шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

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Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Наше видение будущего основано на мирном подходе - Джейхун Байрамов (ФОТО)
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