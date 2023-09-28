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Первичная регистрация армянских жителей Карабаха будет проведена в ближайшее время

Политика Материалы 28 сентября 2023 17:00 (UTC +04:00)
Первичная регистрация армянских жителей Карабаха будет проведена в ближайшее время

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Для первичной регистрации армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе, будет организован прием обращений на местах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в информации Администрации Президента Азербайджанской Республики.

С целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, в азербайджанское общество и создания для них возможностей пользоваться покровительством Азербайджанского государства, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса данных лиц.

В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе

Прием обращений и процесс регистрации будут осуществляться в электронном порядке Государственной миграционной службой Азербайджана посредством созданного с этой целью специального портала с обеспечением максимального удобства обращающихся лиц и доступности информации.

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