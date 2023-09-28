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Какие возможности дает армянским жителям Карабаха регистрация на портале reintegration.gov.az?

Политика Материалы 28 сентября 2023 17:59 (UTC +04:00)
Какие возможности дает армянским жителям Карабаха регистрация на портале reintegration.gov.az?

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Сегодня Администрация Президента Азербайджана заявила о создании специального портала для реинтеграции армянских жителей Карабаха.

Стоит отметить, что предварительная регистрация создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей.

Кроме того, не исключено, что регистрация на портале в будущем станет основанием для получения гражданства Азербайджана.

Администрация Президента Азербайджанской Республики доводит до внимания, что для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, добровольно могут обратиться на портал reintegration.gov.az или посредством нижеуказанных средств связи.

Номер телефона: +994125260919

WhatsApp: +994705270919

Адрес электронной почты: [email protected]

В дополнение, в ближайшее время будет организован прием обращений на местах.

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