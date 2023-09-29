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Выполнение Арменией своих обещаний - единственный путь к стабильности - министр обороны Турции

Политика Материалы 29 сентября 2023 10:05 (UTC +04:00)
Выполнение Арменией своих обещаний - единственный путь к стабильности - министр обороны Турции

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Выполнение обещаний, данных Арменией, особенно открытие Зангезурского коридора, и продолжение переговоров, ориентированных на результат, является единственным способом установления стабильности.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"По окончании 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией было подписано соглашение о прекращении огня. Все ожидали, что стороны соглашения будут его соблюдать. Армения не выполнила необходимые условия, в то время, как Азербайджан строго соблюдал их в ходе процесса", - добавил Я.Гюлер.

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