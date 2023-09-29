Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 29 сентября в рамках мероприятий «Неделя градостроительства 2023», проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, в Зангилане проходит церемония открытия 2-го Национального градостроительного форума на тему «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством».

Как сообщает Trend, на мероприятии выступает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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