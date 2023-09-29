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Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)

Политика Материалы 29 сентября 2023 11:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 29 сентября в рамках мероприятий «Неделя градостроительства 2023», проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, в Зангилане проходит церемония открытия 2-го Национального градостроительного форума на тему «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством».

Как сообщает Trend, на мероприятии выступает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется

Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Национального градостроительного форума в Зангилане (ФОТО)
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