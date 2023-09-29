Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ глубоко связан со своими корнями

БАКУ/Trend/ - Сегодня на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме присутствуют гости из 53 стран — почти 200 зарубежных гостя из общего числа участников форума, которых насчитываются 400 человек. Это является отражением нашей дружбы и нашей общей заинтересованности в том, чтобы увидеть полностью разрушенные во время оккупации территории восстановленными.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Выразив особую благодарность госпоже исполнительному директору Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуне Мохд Шариф за постоянную поддержку наших инициатив и ее ценные рекомендации в области градостроительства, глава государства подчеркнул, что Азербайджан отстраивает города и села с нуля. «Поэтому нам необходимо применять современные технологии и создавать максимально возможные условия для бывших беженцев, которые уже возвращаются», - добавил Президент Ильхам Алиев.