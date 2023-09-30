Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Китайской Народной Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительное письмо по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня образования Китайской Народной Республики.

Сегодня Китай является одной из наиболее динамично развивающихся стран мира. Достижения и успехи Вашей страны во всех сферах, завоеванные благодаря Вашему решительному и мудрому руководству, вывели ее в ряд самых мощных и передовых стран мира в экономическом отношении, еще больше укрепили ее позиции на международной арене.

Расширение сотрудничества с Китаем - близким другом и надежным партнером - является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, наше партнерство день ото дня обогащается новым содержанием.

Хотел бы с удовлетворением отметить, что в настоящее время наши двусторонние связи обладают широкой повесткой дня. Наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической, торговой, транспортно-логистической, гуманитарной сферах, в области возобновляемой энергии и других направлениях имеет очень ясные и большие перспективы. В то же время наращивание объемов грузов, транспортируемых из Китая на Запад через Азербайджан, является очередным наглядным примером нашего успешного взаимодействия в рамках проекта «Пояс и путь».

Китайские компании долгое время эффективно функционируют в нашей стране и играют важную роль в развитии наших межгосударственных отношений. Мы хотели бы, чтобы это сотрудничество продолжалось и на наших освобожденных от оккупации территориях.

Азербайджан всегда однозначно поддерживал политику «одного Китая», его территориальную целостность и суверенитет. Мы высоко ценим поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по дальнейшему развитию азербайджано-китайских многоплановых отношений, углублению двустороннего и многостороннего сотрудничества и повышению его на уровень стратегического партнерства.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Китая – спокойствия и благополучия", - говорится в письме.