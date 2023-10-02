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Президент Ильхам Алиев: Наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа

Политика Материалы 2 октября 2023 11:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В середине XIX века Азербайджан стал первой нефтедобывающей страной в мире. В то время мы производили половину мировой добычи нефти. Возможно, многие не знают, что нефть на море впервые была добыта еще в середине ХХ века также азербайджанскими нефтяниками.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

«Сегодня, в период нашей независимости, наши природные ресурсы использовались на благо азербайджанского народа. Динамичное развитие Азербайджана в период независимости демонстрирует, что мы правильно распоряжались нашими ресурсами», - подчеркнул глава государства, добавив, что наша страна использовала эти ресурсы для построения сильной экономики.

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