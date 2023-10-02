В Кахраманмараше построят "Азербайджанский квартал"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан первым после землетрясения в Турции направил помощь этой стране.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Фарман Гурбанлы во время выступления на форуме "Всемирный День населенных пунктов", организованного в рамках "Недели градостроительства 2023".

Он отметил, что в отстраиваемом Кахраманмараше, где произошло землетрясение, будет в соответствии с проектом построен “Азербайджанский квартал”.

"В первую очередь был рассмотрен вопрос сейсмической активности данной местности. В результате были определены материалы, которые будут использоваться в строительстве", - сказал Гурбанлы.

Он добавил, что после землетрясения Азербайджан установил в Кахраманмараше палатки, создал условия для оказания медицинских услуг, оказывал другую всевозможную поддержку.

Азербайджан начал в Кахраманмараше реализацию жилищного проекта на 1000 квартир, и его реализация сейчас продолжается, сказал Гурбанлы.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.