Ереван препятствует реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество - Госслужба

БАКУ /Trend/ - Ереван препятствует устойчивой реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Как отмечается, Государственная миграционная служба в целях обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество запустила портал reintegration.gov.az.

"Созданы условия для использования портала как армянами, проживающими в настоящее время в Карабахе, так и жителями, уехавшими в Армению.

Однако ряд провайдеров соседней страны блокируют некоторые доменные имена, принадлежащие государственным учреждениям Азербайджана, чтобы воспрепятствовать доступу людей с территории Армении.

В результате наблюдений, проведенных Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, выяснилось, что сданный недавно в пользование портал под доменным именем reintegration.gov.az также был заблокирован провайдерами Армении, чтобы воспрепятствовать доступу людей к нему с территории Армении.

В целях обеспечения доступа людей с территории Армении к порталу reintegration.gov.az реальный IP-адрес домена был скрыт специалистами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, что позволило обойти блокировку и доступ людей к сайту reintegration.gov.az с территории Армении был восстановлен.

В последние дни наблюдаются DDOS и другие виды кибератак на сайты, принадлежащие государственным учреждениям, в том числе на портал reintegration.gov.az с момента его запуска.

В результате принятых превентивных мер обеспечивается надежная защита и бесперебойная работа всех информационных ресурсов, подключенных к сети "AzStateNet", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что предварительная регистрация на портале reintegration.gov.az создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей.

Кроме того, не исключено, что регистрация на портале в будущем станет основанием для получения гражданства Азербайджана.

Для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, добровольно могут обратиться на портал reintegration.gov.az или посредством нижеуказанных средств связи:

Номер телефона: +994125260919

WhatsApp: +994705270919

Адрес электронной почты: [email protected]