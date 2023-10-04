Великобритания и "Азеркосмос" уже много лет сотрудничают - посол

БАКУ /Trend/ - Великобритания и "Азеркосмос" уже много лет сотрудничают и обмениваются опытом.

Об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в своем аккаунте в социальной сети "X" (Twitter), сообщает в среду Trend.

"Надеюсь, что Международный конгресс астронавтики в Баку поможет расширить сотрудничество между нашими странами в космической отрасли и создать новые возможности", - говорится в публикации.

Напомним, что 2 октября в Азербайджане стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики. Впервые Баку принял это престижное мероприятие в 1973 году, в период руководства страной великим лидером Гейдаром Алиевым. Спустя 50 лет Конгресс снова проводится в Азербайджане.

Международное мероприятие, в котором принимают участие более 5300 представителей из 136 стран, продлится до 6 октября.