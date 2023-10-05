Араик Арутюнян арестован – сообщение СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend – Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности.

Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратуры, передает в четверг Trend.

"Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Службой государственной безопасности принимаются комплексные меры по расследованию преступлений против мира и человечества, войны, терроризма и других преступлений, совершенных армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Карабахского региона Азербайджанской Республики.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что Арутюнян Араик Владимири, 1973 года рождения, уроженец азербайджанского города Ханкенди, участвовал в ведении агрессивной войны на территории Азербайджанской Республики в качестве так называемого "президента" сепаратистов и под другими именами, занимался сбором, обучением и финансированием наемников, а также их использованием в военном конфликте и военных операциях. Он нарушал нормы международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта, отдавал преступные приказы в период вооруженного конфликта.

Кроме того, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Араик Арутюнян был причастен к финансированию терроризма, к формированию и организации деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, оснащению этих формирований оружием, комплектующими частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и снаряжением, организации учений по подготовке к их использованию, а также к контрабандному ввозу вышеперечисленных боеприпасов и оружия на суверенную территорию Азербайджана.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были установлены основательные подозрения в том, что Араик Арутюнян с целью терактов совершил многочисленные преступления, минируя территории Азербайджана, организовал обстрелы баллистическими ракетами и другими видами ракет населенных пунктов и гражданских объектов в г. Гянджа и Бардинском районе Азербайджана, расположенных вне фронтовой зоны, во время которых погибло много гражданских лиц и им были нанесены телесные повреждения различной степени, а также организовал террористические атаки на гражданскую и военную инфраструктуру и другие многочисленные преступления.

28 октября 2020 года Араик Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него на основании решения суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен в международный розыск.

3 октября текущего года Араик Арутюнян был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) в Ханкенди и обвинен по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям Уголовного кодекса АР.

В настоящее время Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности продолжают необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия",- говорится в совместном заявлении ведомств.