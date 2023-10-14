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254 сотрудника прокуратуры удостоены государственных наград - генпрокурор Азербайджана

Политика Материалы 14 октября 2023 11:29 (UTC +04:00)
254 сотрудника прокуратуры удостоены государственных наград - генпрокурор Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ – 254 сотрудника прокуратуры удостоены государственных наград.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев в ходе своего выступления на мероприятии, приуроченном к 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

Генеральный прокурор отметил, что в связи со 105-летием прокуратуры, Президентом Ильхамом Алиевым были присвоены высшие звания семи сотрудникам данной структуры.

"19 сотрудников прокуратуры были награждены различными государственными наградами. Мы осознаем оказанное нам доверие и нашу ответственность", - добавил К.Алиев.

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