254 сотрудника прокуратуры удостоены государственных наград - генпрокурор Азербайджана

БАКУ/Trend/ – 254 сотрудника прокуратуры удостоены государственных наград.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев в ходе своего выступления на мероприятии, приуроченном к 20-летию избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана.

Генеральный прокурор отметил, что в связи со 105-летием прокуратуры, Президентом Ильхамом Алиевым были присвоены высшие звания семи сотрудникам данной структуры.

"19 сотрудников прокуратуры были награждены различными государственными наградами. Мы осознаем оказанное нам доверие и нашу ответственность", - добавил К.Алиев.