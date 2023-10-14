Азербайджан – страна с крупнейшим грузовым флотом на Каспийском море – Али Асадов

БАКУ/Trend/ – Разрыв транспортных цепочек в различных регионах на фоне геополитических реалий, которые в последние годы стали стремительно меняться, а также возникший энергетический и экономический кризис доказали насколько дальновидной является проводимая Президентом Ильхамом Алиевым политика инфраструктурного строительства и его внешнеполитическая стратегия.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе конференции на тему ”20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности“.

Он отметил, что сегодня Азербайджан является страной с самым большим гражданским воздушным флотом в регионе и самым большим морским грузовым флотом на Каспийском море.

"За время руководства главы государства в Азербайджане построено и реконструировано 8 международных аэропортов. После сдачи в эксплуатацию Лачинского аэропорта количество международных аэропортов в стране достигнет девяти.

В настоящее время Президент Ильхам Алиев проводит последовательную работу по укреплению статуса Азербайджана, как страны “зеленой энергии” в мировом масштабе.

Уже определены масштабы потенциала в этой сфере, привлекаются крупные инвестиции, подписано соглашение с Европейским союзом, как экспортным рынком.

Важнейшей особенностью реализации всех этих проектов и инвестиций является предусмотрительность Азербайджана и гибкое реагирование на вызовы", - добавил А.Асадов.

Отметим, что мероприятие проходит под сопредседательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Конференция посвящена деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.