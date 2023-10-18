В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины в сфере мореходства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с уплатой государственных пошлин будут выдаваться еще два документа в сфере мореходства - "Документ о непрерывной регистрации истории судна" и "Свидетельство о соответствии деятельности учебно-тренировочных центров, осуществляющих деятельность в области морского транспорта, а также физических и юридических лиц требованиям международных конвенций".

Об этом говорится в проекте изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, эти государственные пошлины составят 65 манатов.

Кроме того, законопроект предусматривает уточнение наименований некоторых документов в сфере морского транспорта. Так, вместо "Свидетельства о составе личного состава" будет выдаваться "Свидетельство о минимальном составе личного состава", вместо "Свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью" - "Страхование гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью" или "Свидетельство о другом финансовом обеспечении в соответствии с Международной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью от 1969 года", вместо "Квалификационного свидетельства (рабочий диплом) и подтверждающего документа командира судна и членов рядового состава" будет выдаваться "Квалификационное свидетельство (диплом) и подтверждающий документ командира судна и членов рядового состава", вместо "Сертификата о подготовительных курсах для членов экипажа судна" - "Свидетельство о специальной подготовке для членов экипажа судна".