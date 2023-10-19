В Бухаре состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ – Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, совершающий официальный визит в Узбекистан по приглашению министра обороны этой страны генерал-лейтенанта Баходира Курбанова, 19 октября посетил мемориальный комплекс Бахоуддина Накшбанди.

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, после ознакомления с комплексом генерал-полковник З.Гасанов прибыл на общевойсковой полигон «Бухара».

Состоялась торжественная церемония встречи. Министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

Затем состоялась встреча министров обороны один на один, а после - в расширенном составе с участием делегаций.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной областях, по вопросам организации регулярных взаимных визитов специалистов двух стран и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем гости ознакомились с деятельностью полигона, материальной и учебной базой. Им были представлены показательные тренировки военнослужащих.

Далее состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.

В заключение был подписан «План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2024 год».