Пашинян склонен часто менять политическую позицию - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европейском парламенте о мире уже не воспринимаются как искренние азербайджанской общественностью. То, что политическое руководство Армении заявляет о том, что "хочет мира" и позиционирует себя "демократическим", лишь является попыткой обмануть общественность.

Об этом сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Гараев отметил, что для Пашиняна характерно частое изменение политической позиции. Если сегодня он говорит о мире, то завтра может продемонстрировать совершенно противоположную позицию. На Западе понимают, что Армения проводит изменчивую политику, и международное сообщество уже знает, что Армения неискренна в вопросах мира и цель у нее совсем другая. Азербайджан же всегда открыто заявлял, что является инициатором мира. Во всем мире знают, что если Президент Азербайджана выразил позицию по какому-то вопросу, то она останется неизменной. При этом Никол Пашинян уже воспринимается как несерьезный политик, который больше ждет, что скажут ему покровители. Последние 3 года Армения, доверившись своим покровителям, шла на провокации против Азербайджана, но сама стала проигравшей стороной, сказал Гараев.

Он отметил, что за период после подписания в 2020 году трехстороннего заявления армянская сторона не выполнила взятые на себя обязательства.

Говоря о проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятиях локального характера, Гараев подчеркнул, что Азербайджан продемонстрировал в ходе их проведения высокую точность и профессионализм, ни один мирный житель не пострадал, на прицел брались лишь легитимные военные цели. Незаконные армянские вооруженные формирования покинули территорию Азербайджана. В Карабахе у Армении оставалось около 10 тысяч человек личного состава, там же размещались члены их семей. Армения пытается и их представить как жителей Карабаха, стараясь раздуть цифры по числу уехавших оттуда, добавил он.