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Госагентство по охране стратегических объектов Азербайджана наделено новыми полномочиями

Политика Материалы 20 октября 2023 09:41 (UTC +04:00)
Госагентство по охране стратегических объектов Азербайджана наделено новыми полномочиями

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ – Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в "Правила определения "Охранной зоны" эксплуатируемых экспортных нефтепроводов", утвержденные постановлением от 2 ноября 2004 года.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне разрешение на проведение работ в "охранной зоне" экспортных нефтепроводов наряду с министерством энергетики также будет выдавать Государственное агентство по охране стратегических объектов.

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