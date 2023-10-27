Лицемерие Пашиняна: Армения вновь надела "маску" (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 4-м Международном форуме Шелкового пути в Тбилиси, вновь попытался представить Армению как "миролюбивую страну", заявив, что Армения подпишет соглашение о восстановлении мира и связей с Азербайджаном. Однако общеизвестно, что слова Пашиняна не сходятся с его действиями, он никогда не выполнял своих обещаний.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гасымлы, сказанное Пашиняном о мире это всего лишь слова.

"Пашинян и до этого говорил о мире, а вслед за этим предпринимал шаги, которые обостряют ситуацию. Армения, с одной стороны, говорит о мире, а с другой - закупает оружие у Индии. Оружие и мир несовместимы", - сказал он.

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