Джейхун Байрамов посоветовал немецкому министру найти возможность встретиться с азербайджанскими бывшими вынужденными переселенцами

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Германии узнала бы больше интересных фактов, если бы нашла возможность встретиться с азербайджанскими бывшими вынужденными переселенцами, которые были жестоко изгнаны с родных земель.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Число бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане во много раз превышает число лиц, мигрировавших в Армению", - сказал Джейхун Байрамов.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.

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