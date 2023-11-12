В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, 12 ноября в азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Под аккомпанемент военного оркестра состоялся торжественный вынос на плац боевого знамени, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана, затем прозвучал Государственный гимн. Новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

Выступившие на церемониях представители Министерства обороны и командиры воинских частей, а также члены семей шехидов, ветераны, родители солдат пожелали новобранцам быть верными Родине, государству, Верховному Главнокомандующему и Военной клятве, служить образцово, дисциплинированно, глубоко освоить секреты оружия и техники, постоянно совершенствовать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командно-начальствующего состава, быть готовыми в любой момент к бою во имя защиты наших земель.

В заключение под звуки военного марша состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.