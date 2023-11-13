Между Азербайджаном и ИСЕСКО существуют отношения сотрудничества на высоком уровне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бен Мухаммадом аль-Маликом в рамках своего официального визита в Марокко.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи было отмечено, что между Азербайджаном и ИСЕСКО существуют отношения сотрудничества на высоком уровне и что Азербайджан придает особое значение дальнейшему расширению сотрудничества с мусульманскими странами в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе в области науки, образования и культуры.

В этой связи была подчеркнута важность открытия регионального центра ИСЕСКО в стране. При этом были рассмотрены планы реализации совместных программ и проектов по ряду направлений, включенных в повестку дня организации.

С удовлетворением было отмечено, что город Шуша, колыбель культуры Азербайджана, известный в мире своей моделью мультикультурализма и толерантности, выбран ИСЕСКО «Культурной столицей исламского мира» на 2024 год.

Коснувшись важности сотрудничества в рамках Бакинского процесса, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что ИСЕСКО является одним из основных партнеров Азербайджана в организации форумов межкультурного диалога, и подчеркнул, что эффективное сотрудничество с ИСЕСКО будет продолжено при организации Форума в следующем году.

Касаясь последних процессов, происходящих в регионе, министр обратил внимание на огромный ущерб, нанесенный Арменией культурному и религиозному наследию на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации в результате Отечественной войны и вернувшихся под наш полный контроль в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября текущего года.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим аль-Малик с удовлетворением отметил свой визит в Азербайджана 2-5 октября текущего года и проведенные в ходе визита встречи на высоком уровне.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

После встречи Салим аль-Малик познакомил делегацию во главе с министром Джейхуном Байрамовым с недавно созданным музеем «Путь Пророка» в штаб-квартире ИСЕСКО.

Министр Джейхун Байрамов оставил теплые слова в гостевой книге организации.