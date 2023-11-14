Запад создает очередной очаг напряженности, вооружая Армению - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Вооружение Армении Францией и расширение на этом фоне миссии ЕС в Армении ничего хорошего этой стране не сулит.

Об этом сказал Trend во вторник ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что Запад нацелен на обострение ситуации в регионе посредством Армении.

"Запад использует известный механизм - поддерживая и одновременно вооружая Армению, создает очередной очаг напряженности. Цель - обострить обстановку в регионе в целом. В то же время Европа таким образом создает новый фронт против России и Ирана посредством Армении. В последнее время мы часто наблюдаем подобное. Украина - одна из последних жертв этой стратегии Запада", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что хотя Армения и заявила о стремлении стать "нейтральной и не присоединяющейся к каким-либо блокам страной", на самом деле ситуация прямо противоположная.

"Если раньше армянские власти, находясь под покровительством России, подходили к международным вопросам сквозь соответствующую призму, теперь Армения, обманывающаяся обещаниями Европы, стала опираться на Запад. И хотя официальные лица стран Запада обещали якобы и впредь усиливать поддержку Армении, итог всего этого уже известен. Страны, обманувшиеся в свое время обещаниями Европы, сегодня стали очагами серьезных конфликтов. А горькие последствия неудачных решений, принятых политическими властями, расхлебывают народы этих стран. Аналогичная ситуация складывается и в Армении, где руководство страны тянет свой народ в пропасть", - сказал Гараев.

Он добавил, что эта "поддержка" Запада приведет Армению к еще более плачевной ситуации.

"Армения вот-вот станет новым полигоном для международных сил. На самом деле сегодня история создала очень благоприятные условия для Армении, однако эта страна, вместо того, чтобы ответить на мирные предложения Азербайджана, присоединиться к экономическим проектам в регионе, в очередной раз блокирует себя, превращаясь в инструмент в руках различных кругов", - сказал Азер Гараев.

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