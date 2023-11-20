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В университетах Ирана более 56 процентов персонала составляют женщины - Захра Вазири Дозейн

Политика Материалы 20 ноября 2023 16:12 (UTC +04:00)
В университетах Ирана более 56 процентов персонала составляют женщины - Захра Вазири Дозейн

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В университетах Ирана более 56 процентов персонала составляют женщины. Также женщины активно участвуют в формировании научных компаний в Иране.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила директор по международным делам женщин МИД Ирана Захра Вазири Дозейн во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Особо хотелось бы отметить роль иранских женщин в управлении стартапами. Кроме того, женщины являются ведущей силой цифровой трансформации. Правительство помогает женщинам-предпринимателям, предоставляя им доступ к ИКТ (Информационные и коммуникационные технологии)", - добавила она.

Захра Вазири Дозейн также выразила благодарность за столь важное мероприятие под почетным председательством Азербайджана.

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