В университетах Ирана более 56 процентов персонала составляют женщины - Захра Вазири Дозейн

БАКУ /Trend/ - В университетах Ирана более 56 процентов персонала составляют женщины. Также женщины активно участвуют в формировании научных компаний в Иране.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила директор по международным делам женщин МИД Ирана Захра Вазири Дозейн во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Особо хотелось бы отметить роль иранских женщин в управлении стартапами. Кроме того, женщины являются ведущей силой цифровой трансформации. Правительство помогает женщинам-предпринимателям, предоставляя им доступ к ИКТ (Информационные и коммуникационные технологии)", - добавила она.

Захра Вазири Дозейн также выразила благодарность за столь важное мероприятие под почетным председательством Азербайджана.

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