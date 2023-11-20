Человеческий капитал лежит в основе каждого развития - глава департамента ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Человеческий капитал лежит в основе каждого развития.

Как сообщает Trend, об этом сказала директор департамента социальных и гуманитарных наук ИСЕСКО Рамата Алмами Мбае во время выступления в Баку на конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"В настоящее время женщины подвергаются дискриминации во многих частях мира. Дискриминация, неравенство в отношении женщин происходят и на политической арене. Человеческий капитал лежит в основе каждого развития. ИСЕСКО работает над созданием психосоциальных инструментов. Мы усиливаем гуманитарную деятельность в этом направлении", - отметила она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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