Постпред Азербайджана при ООН выступил в дискуссиях в Совбезе ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках повестки "Защита международного мира и безопасности" при председательстве Китая в Совете Безопасности ООН состоялись открытые дискуссии на тему "Содействие защите мира посредством общего развития".

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в публикации постоянного представительства Азербайджана при ООН в соцсети X.

Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что в результате проведенных в сентябре локальных антитеррористических мероприятий Азербайджану удалось обеспечить мир в Карабахе.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

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