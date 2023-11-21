Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 ноября посетит Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, глава государства примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), который пройдет в Баку.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией, подписанной Президентами стран Центральной Азии и Исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) как специальная программа ООН для оказания содействия этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно оказывают всестороннюю поддержку деятельности в рамках Программы в тесном сотрудничестве с Постоянными координаторами ООН в странах СПЕКА. СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в Программе и проводит Дни СПЕКА в Баку с 20 по 24 ноября 2023 года.