США и Запад против Азербайджана из-за подписанной с Турцией "Шушинской декларации" - Зияфет Аскеров

БАКУ /Trend/ - Западные государства выступают против Азербайджана из-за того, что Азербайджан является мусульманским государством и подписал с Турцией "Шушинскую декларацию".

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров на сегодняшнем парламентском заседании.

Депутат отметил, что после подписания вышеуказанной декларации Запад лишился сна.

"Сначала, против этого выступила Франция, а позже выяснилось, что это был заказ из Вашингтона", - подчеркнул З.Аскеров.

Он также отметил, что американская сторона всегда заявляет, что Азербайджан является стратегическим партнером.

"Но как они относятся к стратегическому партнеру? Азербайджан освободил свои территории от оккупации. Восстановил международное право. За 30 лет ни одно из западных государств не выступило против Армении и не приняло санкций. Но сейчас, когда мы освободили наши земли, оказывается давление на нас.

США использует Францию, чтоб оставаться в тени. Нельзя проводить столь лицемерную политику. Будучи сильным государством, США должны быть на стороне правды, поддерживая международное право. Мы вели войну честно, ни одно гражданское лицо не пострадало и не было совершено никакой "этнической чистки". США приняли подобные заявления, и это только одна из причин, так как они не приняли независимую политику Президента Азербайджана, а также пытаются предотвратить возрождение мусульманского государства", - добавил депутат.

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