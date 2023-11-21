Депутат парламента Азербайджана отказался от почетного гражданства США

БАКУ /Trend/ - Депутат парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Фазаил Агамалы отказался от почетного гражданства США из-за предвзятой позиции Соединенных Штатов по отношению к Азербайджану.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат осудил акт Сената США о защите армян и назвал его примером двойных стандартов.

"В 90-е годы я вместе с некоторыми депутатами был в США, где мы получили почетное гражданство штата Небраски и города Линкольн. Сегодня я отказываюсь от этого", - подчеркнул депутат.

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