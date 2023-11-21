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Утверждено подписанное с Узбекистаном соглашение - Указ

Политика Материалы 21 ноября 2023 13:40 (UTC +04:00)
Утверждено подписанное с Узбекистаном соглашение - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики и спорта между министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и министерством молодежной политики и спорта Республики Узбекистан".

Как сообщает во вторник Trend, согласно указу, утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики и спорта между министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и министерством молодежной политики и спорта Республики Узбекистан", подписанное 22 августа 2023 года в Баку.

После вступления в силу данного соглашения, министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в правительство Республики Узбекистан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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