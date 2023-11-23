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Азербайджан заявил о своей цели по транзитным грузоперевозкам до 2026 года

Политика Материалы 23 ноября 2023 16:25 (UTC +04:00)
Азербайджан заявил о своей цели по транзитным грузоперевозкам до 2026 года

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В течение 2024-2026 годов планируется увеличить объем транзитных грузоперевозок по территории Азербайджана на 27 процентов по сравнению с 2022 годом (с 10,7 до 13,6 миллиона тонн).

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок".

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