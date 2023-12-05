Формат «3+3» становится все более перспективным – Лавров

БАКУ/Trend/ - Формат «3+3» (Азербайджан, Армения. Грузия, Россия, Иран и Турция) становится все более перспективной.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

«Уже обретает плоть инициатива «3+3» Президента Азербайджана Ильхама Алиева о формировании так называемой региональной платформы «3+3» - три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении», - отметил он.

Отметим, что 23 октября в Тегеране прошла встреча глав МИД в формате «3+3» с участием министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении.

На заседании на уровне министров иностранных дел обсуждалось развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Одной из основных целей встречи, проводимой в формате «3+3», являлось решение региональных проблем без участия стран вне региона и с участием стран региона, а также осуществление мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Следует отметить, что первая встреча в формате «3+3» прошла в прошлом году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел без участия Грузии.