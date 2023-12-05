Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "Об энергетике"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении Закона № 1006-VIQ Азербайджанской Республики "Об энергетике" от 24 октября 2023 года, сообщает во вторник Trend.

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики в трехмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по приведению законов Азербайджанской Республики и актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом Азербайджанской Республики "Об энергетике". В соответствии с этим законом, необходимо в течении пяти месяцев утвердить порядок подготовки, утверждения и контроля за выполнением энергетического баланса и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики, а также решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.