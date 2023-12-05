Разминирование - одна из сложнейших задач, стоящих перед Азербайджаном - Мэтью Брайза

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Одной из сложнейших задач, стоящих перед Азербайджаном при восстановлении своих освобожденных территорий, является обезвреживание всех наземных мин.

Об этом сказал во вторник Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Чтобы избавиться от всех мин, не зная их местоположения, не имея карт, может потребоваться 50 лет. Итак, задача, с моей точки зрения, состоит в создании новых городов, безопасном возвращении людей в их прежние места проживания, разминировав эти территории, восстановлении среды безопасности после удаления всех мин. Это большой вызов", - сказал Брайза.

По его словам, реализовать все эти планы довольно непросто, так как одновременно происходит несколько процессов. В то время как бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли, продолжается строительство дорожной и муниципальной инфраструктуры.

"И затем нужно создать хорошие условия для жизни. Продуктовые магазины, школы, больницы, объекты питания - все это должно строиться одновременно с возвращением людей, что может представлять сложности в координации", - сказал он.

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных государственных чиновников, авторитетных иностранных экспертов и представителей международных аналитических центров в Зангилан.

Они принимают участие в конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы». В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.