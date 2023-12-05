Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Египта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Египет в целях участия в международной оборонной выставке "EDEX 2023".

Об этом во вторник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с министром обороны Египта генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки.

На встрече с участием посла Азербайджана в Египте Эльхана Полухова стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!