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Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Египта (ФОТО)

Политика Материалы 5 декабря 2023 16:33 (UTC +04:00)
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Египта (ФОТО)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Продолжается визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Египет в целях участия в международной оборонной выставке "EDEX 2023".

Об этом во вторник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с министром обороны Египта генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки.

На встрече с участием посла Азербайджана в Египте Эльхана Полухова стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Египта (ФОТО)
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Египта (ФОТО)
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Египта (ФОТО)
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Египта (ФОТО)
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Египта (ФОТО)
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Египта (ФОТО)
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