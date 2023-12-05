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Посольство США огорчено новостью о ранении сотрудника АNАМА

Политика Материалы 5 декабря 2023 23:59 (UTC +04:00)
Посольство США огорчено новостью о ранении сотрудника АNАМА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня нас огорчила новость о ранении специалиста, занятого в сфере обезвреживания мин в Агдамском районе.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

«Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших от мин. Соединенные Штаты являются верным партнером, помогающим Азербайджану в деле разминирования территорий. С ноября 2021 года США выделили 3,5 миллиона долларов на гуманитарные операции по разминированию территорий Азербайджана», - говорится в сообщении.

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